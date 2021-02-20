近來年味越來越淡，令人開始懷念起在三鳳中街辦年貨的濃厚年節氣氛，實際走一遭，就會感受到幸福。迎接農曆新年，張燈結彩、喜氣洋洋，網路上流傳高雄版神隱少女場景的三鳳宮燈籠海，原本就是香火鼎盛的大廟，在過年行春祈福之餘，還能揪一波網紅秘境踩點趣！

三鳳中街辦年貨

隨著農曆新年到來，傳統辦年貨氣氛濃，坊間有所謂「北迪化，南中街」，三鳳中街就是高雄的年貨大街。日治時期地處水運樞紐的三鳳中街，是南北貨買賣集散地，主要以雜貨批發零售為主，其他還包括農產、藥材、休閒食品、乾貨等各類老店，是高雄民眾採購年貨的最佳選擇。

三鳳中街長僅約400公尺，卻人來人往絡繹不絕。過年應景的臘肉攤總是吸引人潮聚集，湖南臘肉、港式肝臘腸詢問聲此起彼落，招牌上掛著現烤肉乾、肉紙，一家家肉脯老店散發陣陣香氣撲鼻而來；台灣龍眼、特大蓮子、香菇、干貝等數十種五穀雜糧農產行，讓人滿心期待一桌豐盛的年菜，婆婆媽媽們也不忘光顧糖果餅乾專門店，入手大包小包零嘴，呷甜甜，好過年。

想要打打牙祭的話，在三鳳中街內經營近70年的清溪小吃部，是許多高雄在地人從小吃到大的老味道，一碗米糕配上手工自製的新鮮肉丸、蝦丸和鹹湯圓，再來一份小菜切盤，數十年如一日的簡單料理，始終是記憶中的好滋味。

順遊幸福川，照亮舊時光

三鳳中街滿是南北雜貨批發零售。（攝影/陳建豪、照片協力/建通行）

沿著幸福川流域漫步前行，昔日為第二運河三塊厝港的歷史城區，仍保持著舊時生活軌跡，街道巷弄縱橫交錯，在現代化大樓環伺下的老城區街屋顯得自成一格。興建於1908年的三塊厝車站，木造舊站房列為市定古蹟，早期是雄中學生與三鳳中街居民主要出入門戶，也是高雄鐵道文化記憶的起點；而採木構造呼應舊站懷舊意象的新車站建築，同款形式的設計語彙呈現出時空交錯的驛站之美。

不只古蹟漫遊，還有讓人回味無窮的古早味，手中一瓶彈珠汽水彷彿重溫兒時回憶，一瓶5角也成為令人津津樂道的往事。距離三塊厝車站不遠處的榮泉彈珠汽水工廠，是全台最早的彈珠汽水生產商之一，壓下去「啵」的一聲，彈珠輕巧地滑入汽水裡，大口喝下的爽快，無比沁人心脾。從早期的玻璃瓶，到了1996年改用食品級PET（寶特瓶）包裝，除了古早味，還加入葡萄、水蜜桃、檸檬萊姆、鳳梨等新口味。

夜幕低垂，高雄三鳳宮是全台最大的三太子廟，除了典藏薪傳藝師潘麗水的門神彩繪，更有高雄隱藏版夜景，拾階而上進入前殿五門，抬眼望去一片大紅燈龍高高掛，蔚為壯觀。來到三百多年歷史大廟，一定要為新的一年祈求「牛」來運轉。

採木構造的三塊厝車站與日治時期留下的木造舊站相呼應。（攝影/陳建豪）

• 三塊厝車站

地址：高雄市三民區三德西街90巷8號

榮泉彈珠汽水創立於1959年，是全台最早的彈珠汽水生產商之一。（攝影/陳建豪）

• 榮泉彈珠汽水

地址：高雄市三民區中華三路322號

電話：（07）285-8101

營業時間：09：00～17：00，週日公休

從高雄三鳳宮二樓看下去，一片紅色燈龍海宛如日本動畫電影神隱少女場景。（攝影/陳建豪）

• 三鳳宮

地址：高雄市三民區河北二路134號

電話：（07）287-1851

營業時間：05：00～22：00

• 建通行

地址：高雄市三民區三鳳中街42號

電話：（07）287-3598

本文作者:Winnie

《Takao樂高雄》2021/02

(中時新聞網)