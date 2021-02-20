不出國也能過正宗川菜的癮！高雄國賓川菜廳是高雄唯一位於五星級飯店的川菜館，專業廚師團隊向四川取經，帶來道地的巴蜀美饌，香麻誘惑的味覺火花驚艷味蕾。

色、香、味俱全的櫻桃千層封肉，酥爛肥美的肉質入口即化，每一口都能嘗到師傅深厚的廚藝底蘊。（圖片提供/高雄國賓飯店）

驚艷寒冬的味覺饗宴

高雄國賓飯店川菜廳流淌著東方氣質的優雅環境，成為許多高雄人的宴客選擇。五星級食材與用料，加上數10年掌杓的大廚功力，是南台灣老饕喜愛的正宗川菜餐廳之一。

川菜的靈魂—香料從原產地四川新鮮直送，豆瓣醬也使用道地的郫縣豆瓣，大紅袍、剁椒、麻椒、藤椒、青花椒等五花八門的香辛料讓人食指大動。主廚還引進頂級花椒──「貢椒」，貢椒香氣和麻勁都是第一流，精選食材結合大廚手藝，一道道膾炙人口的「麻婆豆腐」、「五更腸旺」等名菜，嘗過就令人難忘

講究傳統更勇於創新，是川菜廳屹立多年的秘訣。廚師團隊特別親赴四川，和各餐廳大廚切磋交流，創造出各種推陳出新的季節菜色。春季新菜「櫻桃千層封肉」使用渾圓艷紅的燈籠泡椒，搭配燉煮到入口即化的柔軟封肉，視覺賞心悅目，而燈籠椒的辣味穿透軟糯紅燒肉直入味蕾。行政主廚翁明道說：「肥嫩肉片搭配燈籠椒一起吃，辣度帶來刺激感，而泡椒先酸後甘，味道特別有層次。」

米色與棕色交錯的空間，結合東方與現代的美學韻味。（圖片提供/高雄國賓飯店）

另一道「羊肚菌牛尾湯」是補氣良品，牛尾經過4小時熬煮，用筷子輕掐即可卸下皮肉，湯頭加入羊肚菌以及中芹、竹笙等清燉，濃縮牛肉和蕈菇鮮味，只要嘴唇一抿即可感受到膠質，是有別於辛香刺激的川菜之外，清潤暖身的食補首選。

Information

電話：(07) 211-5211轉2492

地址：高雄市前金區民生二路202號20樓

營業時間：11：30～14：00、17：30～21：00

網址：www.ambassador-hotels.com/tc/kaohsiung

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/02

(中時新聞網)