走春新亮點！高雄義大世界購物廣場新推出的夢幻「魔法時光鐘」，從白天到夜晚展現不同的視覺效果，帶著全家大小走入魔法王國的奇幻世界。

童話造型的魔法時光鐘在123露天市集登場。（攝影/Carter）

露天市集點亮歐式魔幻

可愛的造型設計彷彿來到魔法王國。（攝影/Carter）

洋溢歡樂氣息的高雄義大世界購物廣場123露天市集內，最近出現了五彩繽紛的新亮點「魔法時光鐘」。歐式小木屋的外觀彷彿來自歐洲黑森林，不規則圓弧線條搭配五彩繽紛的可愛裝飾，讓人聯想到《魔戒》裡的哈比人小屋，又彷彿踏入《哈利波特》的魔法王國，一躍成為市集裡的視覺焦點。

高雄義大世界適逢10週年慶祝活動，趕在2020聖誕節前夕啟動全新造型時光鐘，童話風格的機關鐘，坐落在集合了台灣道地小吃、潮流商品、表演活動的123露天市集中心點，和摩天輪共同為園區披上夢幻色彩。從上午10點至晚上22點，每逢整點時分，時光鐘上的小門就會開啟，在義大世界的主題曲旋律下，吉祥物大義、阿波羅、黛安娜接連現身和遊客們打招呼。可愛的造型和機關讓大小朋友們看得目不轉睛，驚呼連連，感受無比的純真感動。

漫步光廊彷彿走在星夜銀河裡，閃爍燈海把浪漫氣氛推到了最高點。（攝影/Carter）

不僅白天吸睛，夜晚時光鐘還會打上彩色燈光，神秘紫、幻影藍等光影為時光鐘披上奇幻外衣，水池造景則變成一面大鏡子，映照黑夜裡的綺麗場景。此外，園區新推出的「星悅光廊」，長130公尺、高8.5公尺的大型迴廊，以25萬顆可控式全彩LED環繞，每顆燈珠顏色自由變化，漫步光廊彷彿走在星夜銀河裡，閃爍燈海把浪漫氣氛推到了最高點。在時光鐘、摩天輪與光廊的光影烘托下，夜晚的義大世界搖身變成魔法王國，是迎接新年假期不可錯過的走春打卡景點。

電話：0800-656-077

地址：高雄市大樹區學城路一段12號 義大世界購物廣場

營業時間：魔法時光鐘10：00～22：00(每整點)，123露天市集(平日) 16：00～22：30，週末假日10：00～22：30，星悅光廊亮燈時間18：00(依天色調整)

網址：www.edaworld.com.tw

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/02

(中時新聞網)