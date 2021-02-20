市民或許不知道，每天習以為常的路燈，其實是「有智慧的」，2020年開始新一代節能路燈全面取代舊有高耗能路燈，換裝進度已達9成以上，高雄智慧城市規劃逐步落實在生活每個角落。

流線造型的路燈擁有節能省電、低毀損、美化市容的效果。（攝影/李曉萍）

LED路燈打亮城市新光景

高雄智慧城市計畫持續推動，從2020秋季，街頭巷尾的路燈陸續換裝，變身造型優美簡潔，燈光明亮舒適的節能智慧路燈點亮城市角落，同時讓市容更美化。

「高雄市已進入全LED路燈時代。」市府養工處路燈科的科長顏晨育說。高雄市約有24萬盞路燈，截至2020年底已將既有12萬餘盞高耗能的傳統路燈汰換為節能LED路燈，並同步於市區內建置約8萬盞智能路燈。每一盞智能路燈上頭都有一張註明編碼的「身分證」，如果路燈不亮或故障，資訊會馬上回傳雲端，通知工務單位立即維修。結合現有的E化系統，在路燈維管上更加便利。

養工處掌管全市24萬盞路燈，為確保居民夜間照明品質可謂不遺餘力。西面海洋港灣、東至玉山山脈，範圍廣闊的大高雄，養工處的「業務範圍」可謂包山包海，傳統路燈防水性較差，加上線路老舊，容易受到豪雨、颱風等氣候因素影響，往往颱風豪雨過後損壞數大增，常使維修人員疲於奔命。

全面換裝LED路燈後，故障比率明顯下降，配合全區普查編號作業，遇到維修通報，能夠更快速反應。而市區新換裝的智能路燈配備自動回報系統，一旦故障發生，即可主動回報故障訊息，甚至可以在民眾未發現前，以最短時間派工修復，維修效率大幅提升。

顏晨育補充說明：「全面換裝LED路燈，等於種植2千萬棵樹。」傳統路燈採用水銀燈、高壓鈉氣燈或複金屬燈等燈泡，有耗電量高、演色性不佳、發光效率低等缺點，而LED路燈無論效能、亮度、壽命等皆較傳統路燈為優。全面換裝後預計可為高雄市省下1億元電費支出，節電約7千萬度，節能減碳效果卓著。

路口智能路燈結合號誌燈牌一體成型，未來還將導入環境感測等功能。（攝影/Carter）

除了提升夜間安全性，架設路燈要如何不破壞觀瞻，進而提升整體市容，也成為了養工處的著眼點。「有別於舊式電燈的沉重燈柱，LED照明燈的外型設計獨特簡約，讓整體街景更具特色。」顏晨育說：「另外針對主要道路口桿件林立的問題，我們規劃設計了共桿式路燈，把路燈、號誌燈、指示燈及警示牌等設備集中於一桿，既提升照明也改善了市容。」目前市區主要道路均以共桿式路燈概念進行設置，設置數量全台最多。

做為高雄智慧城市的發展基礎，新式路燈除節能減碳、提升照明效率等優勢，未來還會有更廣泛的應用。顏晨育說：「將來智慧路燈不但可提供做為5G通訊基地台、充電站、資訊看板等，還也可承載環境感測儀器載體，監測室內濕度、空氣品質及車流等。」從夜間照明拓展為智慧城市的一環，智能路燈點亮高雄市民更優質的生活。

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/02

(中時新聞網)