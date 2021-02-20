2020年底新甲非營利幼兒園正式揭幕，新甲是高雄市第一所完全為幼兒打造的非營利幼兒園。面對少子化趨勢，非營利幼兒園大幅減輕家長負擔，並將提供孩子們更優質且深入社區的幼兒教育環境。

園內的建築和設備新穎多元，一樓設有戲水池、沙坑和跑道。（圖片提供/新甲非營利幼兒園）

推動友善教保環境

每個父母都想給家中小寶貝優質、無負擔的托育環境，面臨私幼學費高昂，公立幼兒園僧多粥少擠破頭的困境，高雄市府近來提出新的解決之道，由政府無償提供土地、建物、設備，委託非營利法人經營的「非營利幼兒園」，以稍高於公幼，卻又遠低於私幼的費用，及委託專家打造的課程與學習環境，成為家長們的新選項。

活潑有趣的戲劇演出，讓孩子在歡笑中學習。（圖片提供/新甲非營利幼兒園）

前瞻幼兒園計畫中領先起跑的，是位於鳳山區的「新甲非營利幼兒園」。由市府委託輔英科技大學經營管理，第一學期共有8個班（2班幼幼班、6班混齡班）212位學童，以及24位合格教職員。嶄新完善的園區，活潑多元的課程設計，家長每個月只需負擔3千5百元，接近公幼的平均學費。新甲非營利幼兒園不以營利為目的，減輕家長的經濟負擔，而服務內容則比一般公幼更廣泛。「園區下課後，提供課後延托到晚上6點，而且沒有寒暑假，讓雙薪家庭不須擔心。」園長吳瑞芬說。

來到新甲非營利幼兒園，對門的新強公園、衛武營都會公園散發盎然綠意。走入園區內，首先聽到孩子們歡快的笑聲，戲水池、沙坑、跑道、親子律動平台……寬敞多元的空間讓寶貝們盡情奔跑活動。室內多功能教室，提供移動式大肌肉活動器材、幼兒攀岩牆、鋼琴樂器等，啟發幼兒肢體與創意潛能。吳瑞芬說：「我們採主題式教學，從孩子的生活經驗，發現他們的興趣、能力，並由師生共同擬訂教學主題。」

附近警察局等單位到幼兒園現場教學。（圖片提供/新甲非營利幼兒園）

結合校內幼兒保育暨產業系的專業知識，園區教學重視觀察、團體討論、實作與分享，吳瑞芬特別分享園內之前舉辦的「冬至搓湯圓」活動，老師透過演戲，示範搓湯圓的方法及冬至的由來，幼兒回到班上後再實際體驗搓湯圓，當日下午點心就是享用自製的美味湯圓，透過實際的生活體驗讓孩子認識節慶，而非制式化教學。聖誕節園內還舉行「歡樂聖誕劇場暨闖關趣」，老師們在園區各角落設計與聖誕節有關的遊戲關卡，師生共同闖關，拉近彼此距離並熟悉校園之餘，也提升孩子身心發展。

大手牽小手走出園區，新世代幼兒園不僅落實生態、食育等生活教育，更是多世代社會的共享空間。老師帶領幼生問候公園裡的社區居民，讓孩子們學習主動關懷，與年長者們老幼共學。此外教學現場還延伸到社區的「好厝邊」，新強公園、衛武營就是最好的生態與美感教室，還與新甲國小、警察局、郵局等串聯教學，讓孩子們增廣視野，生活體驗更多元。

110學年度，市府預計增設公共化幼兒園12園、190班，將有更多像新甲非營利幼兒園一樣，設備嶄新、規劃新穎的幼兒園為孩子們打開大門，提供具有啟發性與溫馨的幼保環境。

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/02

(中時新聞網)