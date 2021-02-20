在撞球界譽有「黑寡婦」之稱的珍娜李（Jeanette Lee）驚傳罹患卵巢癌，並已經進入第四期，且癌細胞完全轉移至淋巴結中。

根據媒體報導，家人透過聲明指出，珍娜李最多只剩幾個月、最多一年的生命。但珍娜李也表示，會用打撞球比賽的決心對抗病魔，預計未來幾周到數月，將會進行各種手術減緩病情。多數卵巢癌發現時已經是晚期，該如何早期發現？有哪些治療方式呢？

●除了子宮頸癌、子宮內膜癌之外 令許多婦女聞之色變的婦癌應該要屬卵巢癌

因為多數卵巢癌發現時已經是晚期，平均五年的存活率只有四成多。所幸台灣超音波檢查普及，可以看到卵巢有無病變，所以能夠找到比較多早期卵巢癌。

很多婦科學教科書都會寫：「卵巢癌的初期症狀就是沒有症狀！」卵巢癌細胞剝落下來之後，會跟著腹水循環，從右邊大腸（盲腸部位）到肝臟上方的橫膈膜，再到左邊大腸、降結腸，最後到骨盆腔，細胞容易循著這樣的路徑擴散。當病患上腹出現類似胃腸不適的症狀，常常已經是第三期了。

不過，有些症狀可以多加留意。由「婦科癌症基金會」、「婦科腫瘤學會」及「美國癌症學會」共同提出的報告指出，女性朋友若有下腹腫脹、悶痛、骨盆或腹部疼痛、很快就有飽足感、頻尿與尿急，幾乎每天出現其中一種症狀達二或三週，尤其是過去並無這些症狀，就應儘速就醫。

此外，腫瘤有時可能會壓迫大腸，因此若排便習慣有改變，也是警訊之一。

●要如何早期發現卵巢癌？

1.內診：醫師可以摸到卵巢有無腫大。

2.超音波檢查：醫界公認陰道超音波是篩檢卵巢癌的最佳利器。超音波探頭從陰道進入，可更清楚看到卵巢有無疑似病變。

●需不需要做CA-125血液腫瘤指標檢驗？

已有研究顯示效益並不是很高，結果發現，50％的第一期卵巢癌病患，並不會出現異常升高，而有些良性情形如子宮內膜異位症，也會導致血液中CA-125上升，因此不適合做為早期篩檢的工具，尤其是對還有月經的女性。

但如果不放心，可以選擇半年做一次陰道超音波檢查，搭配一年一次CA-125的抽血檢查。

婦女若每天食用一小包油炸馬鈴薯片之類的油炸食品，其中所含丙烯醯胺就足以提高致癌機率。(示意圖/Shutterstock)

●生活上可以留心吃的東西：

卵巢癌的發生跟荷爾蒙過度刺激有關，有醫師認為原因之一可能跟經常吃含高單位女性荷爾蒙的健康食品有關，雌激素過度刺激所致。建議最好不要長期、大量服用來路不明的保健食品。

荷蘭馬斯垂克大學研究指出，煎、烤食物產生的丙烯醯胺，可能使婦女罹患卵巢癌與子宮內膜癌的機率提高一倍。

丙烯醯胺可見於煎、烘、烤的麵包、麥片、咖啡、肉類、馬鈴薯內，每天食用一小包油炸馬鈴薯片、半包餅乾或一些炸馬鈴薯條，亦即吸收2萬5千分之一克的丙烯醯胺，即足以提高婦女的罹癌機率。

(中時新聞網)