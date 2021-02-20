日常生活中，很多風水禁忌我們都時常忽略，像是家宅門口擺飾也對家人的運勢有很大的影響，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，門口常見的花瓶、乾燥花、穿衣鏡等都會大壞運勢，長期擺放可能會導致破財、敗運，到時連神仙都難以挽救。

▍1.花瓶

從風水學上來說，在進門處擺放花瓶，容易讓家中夫妻出現第三者，造成婚姻關係破裂。對於單身者來說，這樣擺放也會減弱桃花運，讓感情遲遲沒有著落。因此，建議把花瓶移到進門看不到的角落裡面。

▍2.乾燥花

雖然乾燥花看起來很漂亮，實際上對於家宅的風水運勢卻是非常不利，容易增加房內的枯萎衰敗之氣，給家人帶來霉運。因此，建議去掉或換成鮮花最好。

▍3.鏡子

從風水學的角度來說，進門處擺放鏡子不利，因為鏡子屬陰，且具有反射功能，若是擺放在進門處，不僅會導致進入家門的祥瑞之氣被反射出去，造成家人破財、漏財之事頻發。而且還會使得家人容易出現頭暈、頭痛、失眠的現象。因此，建議移走或用布遮擋起來。

▍4.刀劍

刀劍大多都會帶有較重的戾氣，不利於家人的人際交往，同時也會對家人的事業和財運造成損害。另外，刀劍也不太適合在普通家庭內擺放，除非有家人是警察、軍人、法官才不會對家人造成不良影響。

▍5.冰箱

冰箱也不可以放在進門處，因為在風水學中，冰箱象徵著家宅的財庫，這樣擺放，就等於將財庫面向大門，容易導致家中錢財難聚，破財不斷。另外，也會使得居住者在生活的各個方面比較吃力，很多事情都需要付出更多的努力才能達到想要的結果。因此，冰箱最好放在客廳的角落內。

▍6.洗衣機

雖說開門見洗衣機，這種格局在生活中並不是很常見，但也需要注意，這種格局容易導致家人常常出現出差或者加班的現象。長期下去，還會令家宅的財富猶如流水一般流走，難以積累，甚至還會出現負債的狀況。因此，最好將洗衣機放在陽台或浴室裡。

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(中時新聞網)