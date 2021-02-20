【回憶殺】變性網紅「罔腰」日前宣稱以天價人體試驗成功懷孕，掀起外界討論變性議題。事實上，無論男變女或女變男都要克服非常多嚴峻的挑戰，像是知名主持人利菁曾為了性別歷經人生不少折磨，所幸靠著永不放棄的決心東山再起，事業與婚姻雙收，過得非常幸福。

利菁是家中老么，除了1個姐姐之外，其他3個手足都不幸夭折，由於家庭觀念傳統保守，利菁深知自己的靈魂是不折不扣的女性，渾渾噩噩的度過痛苦的童年，終於在大學時期以女人姿態呈現，讓利菁感到非常快樂，除了能大方化妝、穿女性服飾，還前進演藝圈，當過模特兒、演員，但上天不斷出難題，利菁低沉的嗓音不被圈內接受，只好做業務秘書、舞台導演等，不幸碰上倒會、燒燙傷等血光之災，曾窮到靠信用卡借貸度日。

利菁曾是東森購物台四大購物天后之一。茵如(左起)、利菁、斯容以及薛楷莉。（圖／中時資料照）

不過，性格堅韌的利菁可沒因此被打倒，她轉戰東森購物台當主持人，靠著穩健台風和流利口條，曾創下1小時達新臺幣2億元的銷售紀錄，無疑成為當家台柱，而身邊也出現可以相守一生的對象---老公許仙，利菁曾表示在人生最低潮時遇到他，當時還是男友的老公在念文化大學，居然甘願把通勤工具汽車讓給利菁，每天辛苦的從桃園騎車到陽明山，而且男方家人非常有愛，「只要兒子喜歡什麼都OK！」兩人交往5年終於步入紅毯。

未料有媒體爆料利菁是變性人，當時掀起很大的波瀾，情緒混亂的利菁決定對許仙坦承一切，想不到丈夫完全不介意過往，「那是你的過去，關我何事，你為此受過苦，我當然要更愛你！」就連婆婆也力挺：「我不介意！」整個家族都默默守護，讓利菁大為感動。

如今利菁和許仙已攜手走過19個年頭，感情依舊如膠似漆，令外界稱羨不已。

(中時新聞網)