關之琳宣布息影 林青霞傳將復出拍戲

被封為「香江第一美人」的港星關之琳，年輕時美貌驚人，即便年過半百，依舊保養得宜，是演藝圈有名的美魔女之一。在圈內交友廣闊的她，日前特地現身好友、香港知名主持人蘇施黃的生日，未料卻意外被好友曝光了其難得一見的58歲素顏真面目，令網友看了驚呼：「OMG！妳不小心出賣妳的老友…。」

身為歲月不敗美人的關之琳，昔日曾大方公開她的凍齡保養祕訣，「我很喜歡運動，然後又愛睡覺又愛吃，那當然是要保養，在吃方面保養，在用的物品上面也要保養，用好的東西，對自己一定要好。」

關之琳素顏慘遭好友出賣。(取自蘇施黃臉書)

然而她日前為好友蘇施黃慶生，卻讓其58歲的素顏真面目意外曝光。日前蘇施黃就在臉書PO出多張慶生照，開心寫下：「工人好sweet，自己做了個生日蛋糕給我，四個人吃生日小便飯」，不過多數網友則是被照片中罕見以素顏現身的關之琳吸走目光，訝異關之琳修圖前後竟有不小差距。

工人好sweet，自己做了個生日蛋糕比我😘 四個人食生日小便飯🥰 由蘇施黃發佈於 2021年2月17日 星期三

有人連忙留言提醒蘇施黃「OMG！妳不小心出賣妳的老友…」，更多網友則是被關之琳的真實素顏嚇了一大跳，感嘆歲月無情，「我女神之之真是老了很多！但不算不差」、「她本身是美女，但修圖前後真是差好多」、「不P圖真是老了好多，皮膚凹陷」。

(中時新聞網)