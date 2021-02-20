中央氣象局局長鄭明典19日早上一張玉山百萬窗景照引發網友暴動，直呼美翻，PO完沒多久，鄭明典下午再貼出一張照片，直呼氣象局同事看到後，全員立馬疏散，照片曝光網友也嚇壞，大喊太可怕。

鄭明典在臉書PO出一張氣象站照片，詢問「單兵如何處置？」，原來是同仁早上在維修高山自動氣象站時，一打開外罩，才發現裡面早已被蜜蜂佔領，透過照片可以看到，氣象站上已經被蜜蜂們築了一個大大的巢，上面還爬滿蜜蜂。鄭明典直呼「一打開外罩......全員立馬疏散，我們學氣象的沒學過補蜂，安全第一」。

百萬窗景照後僅過幾小時，蜜蜂爬滿氣象站的照片讓鄭明典直呼員工嚇到即刻疏散。(圖／鄭明典臉書)

不少網友看到後大喊「可怕」、「密集恐懼症犯了」、「要是我當場就嚇暈了」，但也有許多人歪樓：「這蜂蜜品質一定很優」、「天然ㄟ最好」、「現採蜂蜜我來啦」、「高山蜂蜜，保證甜」。

根據《聯合新聞網》報導，鄭明典表示幸虧不是虎頭蜂，攻擊性不強，最後由第二組維修科科長帶隊處理，已成功排除障礙。

單兵如何處置？ 早上同事維修高山自動氣象站，打開外罩......全員立馬疏散！ 我們學氣象的沒學過補蜂，安全第一！ 由鄭明典發佈於 2021年2月18日 星期四

(中時新聞網)