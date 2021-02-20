《每日郵報》報導，英國政府擬於3月公布延遲發表的《戰略防衛審查》(strategic defence review)。其中，國防大臣華勒斯(Ben Wallace)正考慮在2031年以前，將陸軍人數裁減近萬。節撙下的預算將用於尖端科技之上，包括增加無人機、砲兵與戰機。

報導中指出，為提升無人機等科技裝備與網路作戰能力，在即將發布的《戰略防衛審查》中恐在10年內將陸軍人數，自8.2萬人裁減至僅剩7.25萬人，以挪騰出更多資金用於前述項目之上。

英軍官員表示，目前軍方並無在阿富汗南部海曼德省重啟戰事的規劃；相反地，英軍正思考下一場戰爭的戰場將在哪，而這可能與過去的經驗大不相同。換言之，如果沒有正確的無人機、火砲、空中掩護與裝甲運兵車，即使擁有8.2萬人也毫無意義。

儘管這項計畫讓陸軍人力運用更為精簡，避免多餘的浪費；卻遭到前國防大臣羅伯森痛斥為「根本傻蛋」。他強調，「這很瘋狂，根本是傻子的行徑。在這次新冠肺炎大流行中，陸軍不但參與其中並化解病毒危機，已證明其對國家的重要性」。

況且，大流行導致英國面臨失業率急遽上升的危機。此時招募士兵變得更為容易，甚至招募士兵可避免失業率增加。如果考慮到中國大陸與俄國對英國國家安全的持續威脅，裁減軍隊規模更不會是個好主意。

羅伯森強調，「我們希望身處的大千世界變得更安全；但實際上卻愈來愈危險。此時將陸軍裁減近萬人，讓英國被盟國或其他國家不當回事」。

國防部官員回應，根據北約標準，英國的國防預算為歐洲最高的國家。雖然有關英國軍事與安全的重大審查延後到3月公布，但這份文件將展望新時代的威脅，並詳細說明英國整體國防能力向前發展的脈絡。現有對於陸軍部隊結構的任何描述，都只是揣測。

官員指出，軍方有信心絕對有足夠能力完成相關工作。儘管新冠肺炎帶來莫大的挑戰，但英軍仍保護國家免於威脅。這有賴武裝力量每一份子的專業能力與奉獻精神。

國防部發言人則表示，2020年11月，首相強生公布自冷戰以來最大幅度的預算調漲。這將有助於陸軍部隊的現代化，鞏固英國作為北約領導人的地位，甚至是為英國帶來就業與繁榮。然而，在《戰略防衛審查》尚未完成下就貿然猜測，不但與事實相悖，更容易引發誤解。

發言人強調，陸軍將持續擁有足以保護英國所需的人數與能力。隨著威脅改變，陸軍部隊也需要隨之調整。在預算已大幅調漲後，接下來陸軍將重新調整以因應未來威脅，而非準備上一場戰爭。

(中時新聞網)