(中央社台北20日電)根據中央氣象局最新資訊，20日1時55分發生芮氏規模3.7地震，地震深度10.6公里，震央位於台東縣政府東北方40.7公里(位於台東縣近海)，最大震度台東縣4級。1100220

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(中央社)

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