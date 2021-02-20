台灣東部地震 最大震度台東縣4級 03:162021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據中央氣象局最新資訊，20日1時55分發生芮氏規模3.7地震，地震深度10.6公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (中央社台北20日電)根據中央氣象局最新資訊，20日1時55分發生芮氏規模3.7地震，地震深度10.6公里，震央位於台東縣政府東北方40.7公里(位於台東縣近海)，最大震度台東縣4級。1100220 亞果安平遊艇城 富豪頂級後花園 聯合再生台灣模組市占率 2021年可望蟬聯龍頭 (中央社) #台東縣 #地震 #公里 #大震 #震央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 度過驚險11分半鐘 美國毅力號探測器 成功登陸火星 06:092021/02/19 國際 宜蘭大同地震規模3.2 最大震度3級 18:522021/02/19 生活 新美齊心居 二個月熱銷八成 04:102021/02/19 證券．權證 里長「神級」彩繪 鬼滅之刃文旦版 17:542021/02/19 寶島 《光電股》聯合再生今年拚蟬聯台灣太陽能模組出貨冠軍 17:222021/02/19 財經 新光金控智財管理制度 榮獲A級驗證 04:102021/02/19 全球財經 UBA》王玥媞準到連自己都嚇到 文化橫掃台體 21:432021/02/19 體育 金門拚觀光 賞鳥結合花蛤季 04:102021/02/19 地方新聞 集團媽媽有夠力 和泰產險首度拿信評獲twAA 19:192021/02/19 財經 陸擴廠猛造絕氣推進潛艦 產能打敗法德 17:432021/02/19 軍事 北市去年勞基法裁罰公布 客運業最大宗 14:522021/02/19 財經 生活熱門新聞 媽突將歷年紅包全數歸還 她見金額淚崩：怎不拿去用 - 生活 噁！台南70年老店遭爆回煮客人剩食 衛生局勒令改善 - 生活 剛PO完百萬窗景驚見這一幕 鄭明典：氣象局員工嚇到全體疏散 - 生活 生技業嘆 買疫苗扯政治 繞回原點又變貴 - 生活新聞 - 中國時報 北漂月薪5萬！返鄉炫耀台北生活 他一見表哥卻哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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