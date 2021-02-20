經濟數據和企業財報報喜 歐股收紅 08:512021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區2月工廠活動數據攀升至3年高點，加上企業財報報喜，歐洲股市今天收紅，連3週週線走高。 倫敦FTSE 100指數上漲6.87點或0.10%，收在6624.02點。 法蘭克福DAX 30指數上漲106.30點或0.77%，收在13993.23點。 巴黎CAC 40指數上漲45.22點或0.79%，收在5773.55點。（譯者：徐睿承）1100220 陸港觀盤－資金流入估值合理的優質傳統股 美國信心調查不同調 企業樂觀 民眾哀愁 (中央社) #指數 #上漲 #財報 #企業 #數據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美維持對中國關稅 北京籲加強溝通 04:102021/02/20 產業財經 人行在港發250億人民幣央票 認購額逾三倍 04:102021/02/20 財經要聞 取代晶圓代工，躍居穩盤要角 面板類股 人氣紅不讓 04:102021/02/20 財經要聞 比特幣火紅 賭場大亨搶買千台礦機 04:102021/02/20 全球財經 港交所 邁向亞洲那斯達克 04:102021/02/20 全球財經 技術優勢流失 權威期刊：美聚焦軍事、陸卻改變戰爭型態 09:002021/02/20 財經 喜憂參半 美股變動不大 08:512021/02/20 財經 2020臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－銀行業（外國）渣打銀行 落實承諾 一貫用心服務 04:102021/02/20 產業特刊 新唐三路並進 改善獲利 04:102021/02/20 證券．權證 是方去年營運靚擬配息8.8元 04:102021/02/20 證券．權證 瑞銀讚錢景 點名10檔旺旺股 04:102021/02/20 財經要聞 財經熱門新聞 技術優勢流失 權威期刊：美聚焦軍事、陸卻改變戰爭型態 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 疫情降溫爆股市下殺時機 謝金河：一票慘業有救了 - 要聞 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。