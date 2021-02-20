歐元區2月工廠活動數據攀升至3年高點，加上企業財報報喜，歐洲股市今天收紅，連3週週線走高。

倫敦FTSE 100指數上漲6.87點或0.10%，收在6624.02點。

法蘭克福DAX 30指數上漲106.30點或0.77%，收在13993.23點。

巴黎CAC 40指數上漲45.22點或0.79%，收在5773.55點。（譯者：徐睿承）1100220

陸港觀盤－資金流入估值合理的優質傳統股
美國信心調查不同調 企業樂觀 民眾哀愁

(中央社)

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