為了解睡眠時間與睡眠規律性，對心理健康造成的影響，美國密西根大學組成的研究團隊，針對逾2,000名實習醫師進行為期1年的睡眠與情緒數據追蹤。結果發現，熬夜、睡眠時間不足與睡眠模式長期不規律的參與者 (如就寢與起床時間不固定、突然一次性長時間補眠)，罹患憂鬱症的風險往往也提高。研究還發現，睡眠缺乏規律而導致的心情不佳，與人熬夜到深夜而隔天還要早起上班等同。

相關研究成果已發表於2021年2月份的《NPJ數位醫學》期刊上。論文指出，現有研究已發現睡眠總時間與憂鬱症存在著關聯性；然而，對於睡眠時間、睡眠規律性與心理健康的關係，現有文獻的論述仍舊不足。

特別是受限於科技，過去對睡眠時間與規律性的偵測，往往只能倚賴參與者自陳報告，因而對研究成果帶來侷限。為此，研究團隊集結2,115名剛從醫學院畢業並展開第1年實習的實習醫師。

其中，56%為女性，所有參與者年齡為27.5±2.4歲。其生活特徵為工作量突然上升，每天24小時都要輪班。這些工作上的變化造成睡眠模式的不規律，而隨著實習的開始，罹患憂鬱症的人數急遽上升。

為突破前述自陳報告帶來的限制，所有的參與者需配戴腕戴式偵測器，如Fitbit、Apple watch等智慧手錶，以記錄就寢與起床時間、睡眠總時數，以及隔日起床後情緒變化。此外，在為期1年的研究期間，所有參與者每季都要接受一次憂鬱症檢查。

結果發現，每日睡眠模式缺乏規律性的參與者，往往在憂鬱症問卷檢測中取得較高分，每天情緒也處於較低盪的狀態。同樣地，經常熬夜與睡眠不足的人，憂鬱症檢測一樣獲得高分，每天心情也都相當地不美麗。換言之，每天起床時間不固定的人、前一晚熬夜的人，以及睡眠不足的人，他們都會發現自己起床後的心情不太愉快。

研究團隊指出，透過先進的穿戴式技術，讓研究者能夠獲得比以前規模更大，卻更精準的心理健康與生理數據。這些讓該研究發現睡眠、日常情緒以及憂鬱症之間，存在著相關性。

不過，由於實驗對象全數為年輕的高學歷知識份子；換言之，能否適用於普羅大眾，則須進一步的實驗檢證。但研究團隊強調，實習醫生高壓、高工作量、作息不固定的生活型態，非常適合作為實驗的樣本。未來，研究團隊可能會針對家中有幼兒的父母，進行睡眠與心理健康的實驗。

(中時新聞網)