今（20日）輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍低。（圖取自氣象局網頁）

今（20日）是補班日，來看看天氣如何？今日受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。氣象局今晨針對18縣市發布低溫特報，今日台灣本島平地最低溫出現在新竹縣的峨眉、新北市雙溪的6.9度。

今日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣。

紫外線方面，明天金門縣、連江縣為「高量級」，其他各地皆為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，宜蘭及花東地區為「良好」等級，北部、竹苗地區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

今(20日)晨至上午低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

(中時新聞網)