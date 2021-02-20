形象清新婉約的張鈞甯，在犯罪懸疑片《緝魂》中飾演精明幹練的重案組刑警，這個角色最吸引她的特質就是「勇敢」，不論是面對事業、家庭或感情。現實中，張鈞甯自認也挺勇敢的，嘗試過「跳飛機」的她，特別喜歡遨遊天際的感覺，「如果可以，我未來希望有『竹蜻蜓』那樣的東西，讓我飛翔在天空。」

上映近兩周的《緝魂》好評不斷，票房持續攀升。片中以一名富商的死亡事件為開端，檢察官梁文超（張震飾）與妻子阿爆（張鈞甯 飾）調查後發現，死者周圍人士之間的關係錯綜複雜，在找出兇手的過程中，血案背後的驚人祕密也一件件被揭開。

為了飾演刑警，張鈞甯特別跟著檢調一起辦案實習。（圖／威視提供提供）

親友癌逝 無能為力

片中張鈞甯在老公癌症末期時，發現自己懷孕，在身心都產生巨大變化下，與老公一起對抗病魔。這樣的心境，讓她心有戚戚焉，「前幾年家裡有三個人因為癌症走了，那個心情我很懂，看著他們一點一滴地消逝，做完化療（癌細胞）又再轉移，那種無能為力讓人很沮喪。」

張震在《緝魂》中拖著病體，與妻子張鈞甯一起辦案。（圖／威視提供提供）

若自己碰到相同的情況，張鈞甯坦言：「雖然不會想拿掉小孩，但孩子到底要不要留這件事，我會很難下決定，因為劇情後面還有一些違反原則的行為，在道德方面，我可能會過不去，所以我說阿爆這角色比我還勇敢，更能為愛義無反顧。」

張鈞甯很欣賞片中角色勇敢堅定的性格，現實中的她，也有許多勇敢作為。（圖／林士傑攝）

感情世界 旁人勿擾

但在生活中，張鈞甯肯定自己是個「勇敢的人」，「談感情的話，我是不想放棄任何一個有緣分的過程，就算很多人說不適合，我也不會太在意，因為我覺得適不適合是兩個人的事，不是周圍的人說了算。」她還透露最近做的最勇敢的事，就是即將「開公司」，「這是比較偏幕後的事，過點時間再和大家聊。」

《緝魂》的時空背景設定在未來世界，充分展現人類與科技互存互利的關係。對於科技的依賴程度，張鈞甯自認還好，「例如手機，我就是看一下工作訊息和一些資訊，不會一直刷手機。」不過，她很希望有樣東西未來能發明成功，「我想要有『竹蜻蜓』那樣的東西，讓我飛翔在天空，享受飛的快感，或是將竹蜻蜓放在行李上，讓我抓著行李飛，我真的很喜歡那種感覺。」

張鈞甯與張震在年前勤跑戲院宣傳，希望在賀歲檔衝出好票房。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)