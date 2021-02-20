五年前林艾璇（大元）領養了約克夏「底迪」，想讓底迪有個依靠，不但負責任地治療底迪的舊疾，還餐餐準備鮮食，給足了疼愛，她卻自首：「我把牠寵壞了。」脾氣不是很好的底迪，出門總不自量力地單挑大狗，在家更不許客人站立，讓客人得跪著去上廁所。由於心疼底迪顛沛流離的身世，加上年滿十歲的牠身體機能開始退化，大元深知愛牠都來不及，所以即便底迪脾氣再差，仍狠不下心打罵。

大元對底迪極盡疼愛，坦言牠的壞脾氣都是被寵出來的。（圖／藝和創藝提供）

當大元在網路上看到流浪狗底迪的資訊時，便立刻報名認養，她笑說可能藝人身分有加分，畢竟從媒體就能得知近況，比一般認養人更方便追蹤。即便知道底迪曾患乾眼症，脾臟也被切除，大元仍抱著「拯救小生命」的心情，將底迪帶回家。

默契十足 小動作有玄機

後來大元發現底迪的心臟、腸胃和泌尿道功能也不佳，前後開過三次刀，現在得固定吃心臟藥、點眼藥水，還好底迪配合度很高，「因為吃完藥就有點心可以吃，而且牠很聰明喔！晚上是固定時間吃藥，還沒吃牠就不會睡覺，會乖乖坐著等我餵，一吃完立刻昏睡。」

朋友知道底迪是大元的最愛，生日還送上約克夏造型的蛋糕，讓她十分驚喜。（圖／翻攝自大元臉書）

這五年培養出的默契，讓大元能即刻察覺底迪身體哪裡不舒服，「如果牠特別想黏著我、爬到我身上，就代表身體有異狀；牠拉肚子前會轉圈圈、生氣地叫，出門散步會吃草，就表示肚子不舒服。」

深怕分離 盼來生續情緣

別看底迪身體虛、個頭小，脾氣卻很大。大元第一次帶底迪去公園散步時，遇上一隻大狗要攻擊她養的另一隻狗，想不到底迪立刻挺身而出，對著大狗狂吠，「當下我很感動，覺得我們真的像一家人了。」但底迪其實是對體型較大的狗看不順眼，讓大元經常提心吊膽：「牠對大狗很兇，真的會去咬，好幾次差點出事，不僅我快嚇死，我媽也曾經跌倒滑壘。」

大元和底迪感情很好，底迪常常賴在她身上討吃。（攝影／林勝發）

底迪在家中，同樣是小霸王，尤其討厭客人站得比牠高。大元透露，客人在她家如果想上廁所，必須以跪姿方式移動才能確保安全，「如果站得比底迪高，牠就會開始兇，甚至把人家腳跟咬到流血，簡直是酷刑。」雖然也想糾正底迪的脾氣，但大元坦言：「捨不得，打完超後悔。」

面對底迪年歲漸長，大元開始擔心起生離死別，「因為我沒有面對過這種事，一直在做心理準備，還跟底迪說『走了以後要回到我肚子裡。』因為我看很多報導說生出來的小孩，跟以前養的狗狗有相同特質，我相信這種緣分，將來還是會以不同方式見面。」

底迪

（攝影／林勝發）

年紀：10歲

品種：約克夏

個性：聰明但個性火爆

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(中時新聞網)