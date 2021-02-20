喜憂參半 美股變動不大 08:512021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人樂觀預期病毒疫苗和振興經濟方案，同時又對通貨膨脹感到憂心，美股今天變動不大。 道瓊工業指數終場上漲0.98點，收在31494.32點；標準普爾500指數下跌7.26點，或0.19%，收在3906.71點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲9.110點，或0.07%，收在13874.465點。（譯者：徐睿承）1100220 零股投資 高點切入高價股最受用 美財長：維持對中國關稅措施 (中央社) #指數 #上漲 #美股 #26 #那斯達克指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 理財案例－主題趨勢基金 讓投資變簡單 04:102021/02/20 產業特刊 蕭乾祥專欄－牛年股市的變與不變 04:102021/02/20 財經要聞 外匯探搜－牛年亞太貨幣布局 04:102021/02/20 產業特刊 需求回穩 金像電Q1可望不淡 04:102021/02/20 證券．權證 美維持對中國關稅 北京籲加強溝通 04:102021/02/20 產業財經 取代晶圓代工，躍居穩盤要角 面板類股 人氣紅不讓 04:102021/02/20 財經要聞 因應美中台新情勢 國際及兩岸全新布局 國安3巨頭 大換將 04:102021/02/20 焦點要聞 操盤心法－急漲後震盪 強勢股順勢操作 04:102021/02/20 證券．權證 人行在港發250億人民幣央票 認購額逾三倍 04:102021/02/20 財經要聞 防北京打稀土戰 美檢視供應鏈 04:102021/02/20 產業財經 經濟數據和企業財報報喜 歐股收紅 08:512021/02/20 財經 財經熱門新聞 技術優勢流失 權威期刊：美聚焦軍事、陸卻改變戰爭型態 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 疫情降溫爆股市下殺時機 謝金河：一票慘業有救了 - 要聞 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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