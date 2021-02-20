投資人樂觀預期病毒疫苗和振興經濟方案，同時又對通貨膨脹感到憂心，美股今天變動不大。

道瓊工業指數終場上漲0.98點，收在31494.32點；標準普爾500指數下跌7.26點，或0.19%，收在3906.71點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲9.110點，或0.07%，收在13874.465點。（譯者：徐睿承）1100220

(中央社)