因美國德州石油開採逐步恢復，原油期貨價格今天下跌至1週來最低。

紐約市場西德州中級原油期貨價格下跌1.28美元，收在每桶59.24美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格下跌1.02美元，收在每桶62.91美元，為1月15日以來最大單日跌幅。（譯者：徐睿承）1100220

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(中央社)

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