德州原油生產逐步恢復 油價下跌 08:512021/02/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國德州石油開採逐步恢復，原油期貨價格今天下跌至1週來最低。 紐約市場西德州中級原油期貨價格下跌1.28美元，收在每桶59.24美元。 倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格下跌1.02美元，收在每桶62.91美元，為1月15日以來最大單日跌幅。（譯者：徐睿承）1100220 比特幣飆52,932美元新天價 市值逼近1兆美元 《國際金融》比特幣再創新高價 市值破1兆美元 (中央社) #美元 #原油 #期貨 #期貨價格 #德州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外匯探搜－牛年亞太貨幣布局 04:102021/02/20 產業特刊 《國際金融》比特幣、以太幣再創新高 13:582021/02/20 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 08:182021/02/20 財經 排隊提水吃罐頭 德州如第三世界 04:102021/02/20 國際大事 《國際油價》將恢復生產 美油期貨跌逾2％ 09:432021/02/20 財經 SM價飆 台化國喬台苯受惠 04:102021/02/20 證券．權證 《商情》逢低買進 帶動馬來西亞棕櫚油走高 10:002021/02/20 財經 暴風雪限電 三星德州廠 完全復工要等一周 04:102021/02/20 財經要聞 《類股》鎳價攀高 不鏽鋼價挑戰連3漲 11:252021/02/20 財經 外銷受阻蝴蝶蘭 潮州吐豔 04:102021/02/20 地方新聞 《科技》研調：三星德州廠斷電停工 影響全球12吋總產能1~2％ 07:442021/02/20 財經 財經熱門新聞 5大驚世弊案 A走全民多少錢？台灣會記住這3人 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 誰說只剩下「拉積盤」 這3檔被散戶遺忘還有肉肉 - 財經 15檔原物料概念 法人搶 - 財經要聞 - 工商時報 《國際社會》拜登親訪 輝瑞：對美疫苖供應將增逾1倍 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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