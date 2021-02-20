一名來自花蓮的47歲洪姓男子為低收入戶，上有66歲母親、下有16歲女兒，且身體狀況不佳，本月13日因病送醫急救後宣告不治。慈善團體為他的女兒向外界求助，許多民眾慷慨解囊捐款助少女葬父，昨（19日）洪男已出殯，已停止接受善款。

花蓮縣卓溪鄉的公益慈善團體「團結力量大 為卓溪鄉出力」在臉書粉絲頁發文表示，洪男因為糖尿病而左腿截肢，為了在林口長庚醫院看病，所以長年和母親、女兒在桃園租屋。他的2個弟弟共有9名子女，但也都是單薪家庭、從事臨時工，生活相當困苦，根本無法資助他。

洪男長年以來的收入為每月3500元的身障津貼、5000元的租屋補助以及母親的老農津貼7000元，一家三口過得相當不容易。洪男13日因疾病和併發症造成心臟休克，送醫急救後不治，留下老母和未成年的女兒，根本無力負擔洪男的身後事，而且還欠17萬元的醫藥費、2萬多元的救護車大體載運費用。

此文一出，充滿愛心的善款紛紛湧入，粉絲頁再度發文表示洪男已於昨日出殯，所以此案已停止捐款，多出來的善款可退回，並在臉書上公布所有支出款項。不過，還是有很多民眾留言表示想捐生活費給洪男的家人，讓老母親和少女能過得好一些；協會表示日後她們若需要協助，會再度於臉書發文專案慕款。

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(中時新聞網)