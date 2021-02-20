宜蘭市東門夜市，昨晚間10時15分左右晚間驚傳持刀砍人事件，2名男子在人潮眾多的遭多名黑衣人持刀追砍受傷送醫，現場引起民眾驚慌推擠躲避，警方調查，行兇的多名歹徒，先現攤商借刀不成後，還在夜市內五金行購買柴刀，才找尋仇家下手，行徑相當囂張。

東門夜市的滷味攤業者目擊了經過，業者說表示，被砍的男子回擊，踢倒了持刀追砍者，才順利脫逃。由於案發當時，夜市人潮不少，過承中，一名老婦被推倒在地，路過的小孩目睹過程飽受驚嚇，附近業者則是趕緊打110報案。

另一名目擊者則是聽到有人大喊「有人拿刀」，附近民眾紛紛後退找到地方躲，他則是躲在橋下，過程中，有聽到男子叫囂「臭俗辣」。警方獲報後趕抵現場正循線調查中。

警方調查，行兇的超過四人，原本還有人先到向攤商借刀宣稱要切肉用，但攤商認為對方無緣由借刀，感覺有異而不願借。未料嫌犯竟然到附近的五金行購買四把柴刀當作兇刀後，在夜市內四處尋找仇家身影。

事後兇嫌在人潮中發現兩名仇家，竟不顧夜市人潮眾多，立刻一擁而上對著2名男子猛砍，雙方還發生衝突，遭砍的2男立刻狂奔躲避。嚇得逛街的人潮也四處驚叫。

據悉，該起意外不僅造成兩名男子受傷，還有一名老婦人疑似遭到推擠波及受傷，被宜蘭縣消防局送往陽大醫院，兩名傷者也被送往醫院治療，事發後，還有一把柴刀遺留在娃娃機台下方，警方目前正循線追查，釐清全案事發經過。

(中時新聞網)