不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)受惠大陸內外銷市場持續升溫，2021年1月自結合併營收新台幣9.29億元，較去年同期成長107.95%；公司看好今年上半年景氣熱絡，預期出貨量可望續創新高。

東明-KY隨著大陸內銷市場需求在疫情後迅速回升，自2020年3月中國內需出貨量逆勢成長來到歷史新高後，隨著外銷需求逐步回溫，去年第四季至今年1月出貨量持續增加，屢創新高。

東明-KY去年第四季出貨續創新高，營收同步續增，帶動2020年全年營收再創新高，為91.85億元，年增率為4.14%；其中，2020年第四季營收達27.6億元，比去年第三季的24.56億元續增12.35%，再創單季營收新高紀錄。

東明-KY去年第二季起急起直追，2020年前三季營運穩定，2020年前三季合併營收64.24億元，歸屬於母公司業主淨利3.01億元，每股淨利為1.79元。去年業績呈現逐季上揚，2020年第三季單季EPS達0.96元。

東明-KY元月營收在景氣熱絡以及去年元月基期較低，單月營收翻倍成長；公司並看好今年上半年景氣熱絡下，預期出貨量可望再創佳績。

(時報資訊)