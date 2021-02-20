中華電(2412)小金雞是方(6561)挾雲端市場穩定成長，去年每股獲利8.67元，營收、獲利同創新高，董事會也通過配發現金股利8.8元，配息率達101%。

受惠雲端市場規模經濟持續發酵，是方109年第4季營收6.62億元，年增6.86%，全年營收衝破25億元關卡，毛利率達到43.73%，四大產品線稅後淨利6.1億元，年增11.79%，全年每股獲利高達8.67元，營收、獲利雙創新高。

是方雲端應用服務與IDC機房兩大產品線帶動整體營運成長，不論是去年第4季表現及全年營收、毛利率、稅後淨利皆創歷史新高。

另外，是方董事會也宣布，通過109年盈餘每股配發現金股利7.8元，加上同資本公積配發現金1元，共計每股配發現金8.8元，配息率達101%。

雲端市場今年未來幾年都將穩定成長，且在5G的催化下，產業前景樂觀，是方今年營運可望維持穩定成長。

(時報資訊)