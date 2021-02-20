調查局去年花費500萬製作我國第3部國安電影《The Greater Good 格瑞特真相》，由演員莫允雯、李至正、鄭有傑等人擔綱演出，全片講述某調查官深陷高科技機密遭竊風波，全力調查真相的過程，內容涵蓋假訊息、網路駭侵等議題，86分鐘片長的影片去前12月已在youtube上架，累績超過10萬觀看次數，調查局今（20日）將舉辦抽獎活動，由局長呂文忠親自主持。

86分鐘片長的影片去前12月已在youtube上架，累績超過10萬觀看次數，調查局今（20日）將舉辦抽獎活動，由局長呂文忠親自主持。（圖／翻攝自調查局臉書）

《格瑞特真相》是調查局繼106年「機密訊號」、108年「極光風暴」後，在去年與馬視影業工作室合作推出的全新國安影片，電影講述調查官無端捲入高科技機密遭竊風波，全力調查真相，並了解調查官的責任與使命。調查局長呂文忠曾說，此電影包括假訊息、境外滲透、網路駭侵等資安問題，能讓民眾了解我國面臨的挑戰。

《格瑞特真相》是調查局繼106年「機密訊號」、108年「極光風暴」後，在去年與馬視影業工作室合作推出的全新國安影片。（圖／翻攝自調查局臉書）

電影故事講述一間科技公司「東研科技」的機密專利AT-20遭到竊取，而公司的研發人員與負責人都在酒店遭到殺害，而一切的犯罪證據皆指向調查官彭昕（莫允雯飾演）的前男友工程師劉皓然，而在彭昕的記者朋友暗中設計之下，彭昕也被作為嫌疑犯而遭到追捕；直到最後真相大白，彭昕了解到調查官的責任，也決定繼續擔任調查官。

《The Greater Good 格瑞特真相》由調查局編列500萬元預算製作，以片長86分鐘電影形式呈現，目前已在在電視台、Youtube上架播放中。（圖／翻攝自調查局臉書）

《The Greater Good 格瑞特真相》由調查局編列500萬元預算製作，以片長86分鐘電影形式呈現，目前已在在電視台、Youtube上架播放中，在Youtube上的觀看次數已達10萬，許多觀眾則留言說「預算500萬能有這樣水準很厲害，看了很感動」，也有人說看完電影目標成了考上調查局，「超乎預期的好看」、「千萬製作的水準」。調查局今日（20）也會舉辦慶祝抽獎活動，由局長呂文忠親自主持。

(中時新聞網)