好市多驚見絕美骨灰罈，網友狂讚超值，紅茶加鮮奶很好喝。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多賣場出現蒂芬妮藍的骨灰罈？一名網友分享一款紅茶罐，夢幻配色引起網友討論，許多人大讚罐子很美，看到忍不住也買了，但也有不少人歪樓直呼，很像是骨灰罈，裡面的紅茶喝完，可以住進去。另也有人分享紅茶不錯，加點鮮奶和糖就是超好喝的鮮奶茶。

一名網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上發文分享，恭賀太后！尋找已久，終於找到了。從照片中可見，好市多賣場的角落中，一個貨架上擺著滿滿的紅茶罐，由於商品的外包裝是絕美的蒂芬妮藍，超級夢幻的配色相當吸睛。

好市多驚見絕美蒂芬妮藍的紅茶罐，引起網友討論，有人竟然大歪樓直呼，遠看以為是骨灰罈。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

夢幻包裝曝光後，引發網友們熱烈討論，「這罐子真美，有Tiffany藍的感覺」、「只想要罐子」、「今天也買了一桶」、「看到也順手買了」、「瓶子真的很美，誠品有迷你罐」、「羨慕，上次去兩間都買沒有」、「明早衝第一去看看」、「好市多價錢蠻超值的」。

但有人看到紅茶罐的外型後，直接大歪樓，「傳說中的骨灰罈」、「這罐跟我阿嬤家的好像」、「猛一看還以為開始賣骨X罈」、「清明雨紛紛！你真會算時機，提早出現」、「真的不錯，裡面的紅茶可以喝，罐子可以當存錢桶，以後還能住」。

另不少喝過此紅茶的網友則說，「紅茶包很好喝，沒有苦味，大推」、「紅茶特好喝」、「紅茶蠻好喝的，罐子很漂亮」，也有人分享喝法，指出紅茶用少許的熱水泡開之後，加上鮮奶與糖包，超好喝的鮮奶茶就出爐了。

(中時新聞網)