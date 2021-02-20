有網友指出，地瓜帶綠皮是因為露出泥土受到日曬而變色。（圖擷自我愛全聯－好物老實說臉書）

這顏色太詭異了！有消費者在全聯買地瓜，回家拿來沖洗準備煮食，卻發現地瓜有異，地瓜上頭冒出綠色的皮，這到底是壞了還是這樣？她上網路平台求問解。有農家出身的網友熱心回應，沒問題可以吃的，更有人打趣說，綠色的部分才是精華，根本可遇不可求。

臉書社團「我愛全聯－好物老實說」，有網友PO文求助「請問大家，地瓜買回來後，沖洗之後才發現怎麼是綠色的這樣還能吃嗎？」有人看到照片也說，「第一次看到」，「這顏色太詭異了」，「我以為是芒果」，當得知背後原因，不少人驚呼「真是長知識了」、「如果是我不知道肯定丟了」。

此文一出，內行人紛紛留言來解惑，「綠色是因為沒被泥土覆蓋曬到太陽丶沒有壞可以吃啦」、「沒蓋到土就會綠綠的，昨天才看到白蘿蔔也有同樣的狀況」、「隱性葉綠素遇到陽光產生顯性反應」、「削掉就可以吃了」、「跟竹筍一樣。出青。只是不會苦」、「可以吃的，我阿公是種地瓜跟種米的農民」。

也有消費者打趣道，「露出土面陽光曬到⋯⋯可遇不可求啊」、「被母地瓜帶綠帽了」、「那個綠色的部分才是精華 吸取了日月天氣之氣」。

(中時新聞網)