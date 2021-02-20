P＋聯盟球員譚傑龍等人遭恐嚇案，檢警追查，32歲余姓男子涉嫌架設色情網站，蒐集以釣魚手法，誘騙多名成年以及未成年男子自慰視訊的不雅影片，放在網站上牟利。另名曾擔任職籃球員經紀人的39歲劉姓男子從網站下載後 ，再向譚傑龍等球員威脅恐嚇，檢方調查後發現余嫌架設網站內的不雅片數量超過兩千五百部，依妨害秘密罪起訴余男，共犯劉姓男子則由北檢偵辦，但是否還有其餘球星受害，目前尚未有結果。

檢方也證實，目前僅有譚傑龍與另一名男子提告，其餘受害者目前都尚未有動作。經查出，余男親自擔任兩個網站客服人員，讓會員以國外刷卡方式支付，營利所得會直接匯進他的外幣帳戶，2年來賺進新加坡幣33萬餘元，約台幣七百萬左右。

檢方調查，余男在2017年就曾經因為竊錄成人及未成年男性不雅影片，並散布販售。遭到高等法院依妨害秘密等罪判處有期徒刑1年，緩刑3年。當時的被害人包括未滿18歲的北市明星高中學生。

時隔3年，余姓男子捲土重來，以同樣方式於新加坡色情網站販售不雅影片，對象則鎖定身材健美的明星運動員、消防員。

遭恐嚇的球員已有多人主動報案，這些球員疑似因網路交友，被特定人士釣魚誘騙安裝惡意程式，在視訊過程中遭側錄不雅影片。

不只PLG聯盟有球員受害，包括UBA與HBL（高中籃球聯賽），甚至中華職棒聯盟都有球員受害，總計共18人被錄下不雅影片，且陸續遭人威脅恐嚇，風暴不斷擴大。

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(中時新聞網)