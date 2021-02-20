面對小孩耍賴不肯做作業，相信許多家長應該感到相當頭痛。中國河南省開封市一名7歲女童，18日因為放假太開心不想寫作業，對媽媽說想去放羊。不料，媽媽竟然真的帶她去，讓女童瞬間崩潰大哭，最後乖乖回家做作業。

根據《騰訊網》報導，一名女童因為和媽媽返鄉過年，每天放假到處玩得非常開心，竟在被媽媽督促寫寒假作業時，故意耍賴說自己想去放羊不想寫作業。沒想到，媽媽竟然真的帶女兒到當地的一處牧場，並對女童說道，「想放羊就去放，但不能放丟，要把數量數清楚，不然就會賠錢。」

女童沒想到媽媽真的會帶她來放羊，在看到草地上眾多羊群，又被警告可能賠錢後，當場崩潰大哭，「太多了，我放的是一隻，不是這麼多，我放不過來、我數不過來。」最後，女童只得和媽媽回家，乖乖地寫完寒假作業。

7歲女童真的被媽媽帶去放羊後崩潰。（圖／翻攝自騰訊網）

新聞曝光後，笑翻許多網友，「這是親媽，沒讓你一邊放羊一邊寫作業就知足吧」、「說明一個問題，教育一百句，不如去親身感受一下，才是最好的教育」、「我兒子也有同樣的夢想，因為他也覺得學習寫作業是最累的，看來我也得讓我兒子嘗試一下他的夢想了」。

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(中時新聞網)