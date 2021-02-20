下周國際新聞事件
2/22 周一 美國芝加哥1月FED全美經濟活動
美國達拉斯2月FED製造業
2/23 周二 韓國2月消費者信心
英國12月失業率
義大利12月工業訂單
歐元區1月通膨率
美國12月標普房價
美國2月CB消費者信心
業績報告:HSBC匯豐銀行、Home Depot家得寶
2/24 周三 韓國2月企業信心
美國API原油庫存報告
德國第4季經濟成長率
法國2月企業信心
美國1月新屋銷售
美國EIA原油庫存報告
業績報告:Nvidia輝達
2/25 周四 韓國央行利率決定
德國3月GfK消費者信心
法國2月消費者信心
義大利2月消費者信心
義大利2月企業信心
歐元區2月經濟信心
美國1月耐久財訂單
美國第4季經濟成長季增年率
美國初次請領失業給付人數報告
美國就業市場報告
美國1月成屋簽約待過戶銷售
業績報告:Best Buy百思買、HP惠普
2/26 周五 日本2月消費者物價指數
日本1月工業生產
法國第4季經濟成長
法國1月生產者物價
法國1月就業市場報告
美國1月個人收支
美國1月躉售存貨
美國1月個人消費支出物價
美國芝加哥2月採購經理人
美國密西根2月消費者信心
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。