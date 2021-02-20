下周國際新聞事件

2/22 周一 美國芝加哥1月FED全美經濟活動

美國達拉斯2月FED製造業

2/23 周二 韓國2月消費者信心

英國12月失業率

義大利12月工業訂單

歐元區1月通膨率

美國12月標普房價

美國2月CB消費者信心

業績報告:HSBC匯豐銀行、Home Depot家得寶

2/24 周三 韓國2月企業信心

美國API原油庫存報告

德國第4季經濟成長率

法國2月企業信心

美國1月新屋銷售

美國EIA原油庫存報告

業績報告:Nvidia輝達

2/25 周四 韓國央行利率決定

德國3月GfK消費者信心

法國2月消費者信心

義大利2月消費者信心

義大利2月企業信心

歐元區2月經濟信心

美國1月耐久財訂單

美國第4季經濟成長季增年率

美國初次請領失業給付人數報告

美國就業市場報告

美國1月成屋簽約待過戶銷售

業績報告:Best Buy百思買、HP惠普

2/26 周五 日本2月消費者物價指數

日本1月工業生產

法國第4季經濟成長

法國1月生產者物價

法國1月就業市場報告

美國1月個人收支

美國1月躉售存貨

美國1月個人消費支出物價

美國芝加哥2月採購經理人

美國密西根2月消費者信心

美財長：維持對中國關稅措施
外匯探搜－牛年亞太貨幣布局

(時報資訊)

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