衛福部長陳時中日前上廣播節目，自爆去年採購500萬劑BNT疫苗破局的內幕，國民黨立委李德維則痛批，陳的發言可能想「討拍」，但卻意外「哪壺不開提哪壺」的提醒了民眾，包括東洋生技售台疫苗、「吳委員」居中引薦、被上海復星奪得代理先機、上海復星入股BNT疫苗研發等四大真相，之後為了幫陳擦屁股，民進黨側翼傾巢而出忙了一整天。

李德維19日在臉書發文表示，牛年開工第一天，身為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就第七度接受了周玉蔻的專訪，爆出了去年採購500萬劑BNT疫苗破局的內幕。陳可能想「討拍」，但卻捅了個大簍子，讓民進黨側翼昨天傾巢而出，忙活一整天幫陳擦屁股。

李德維指出，如果不是陳時中「哪壺不開提哪壺」，民眾也許都忘了，前行政院長林全曾經代表東洋生技說要賣3000萬劑BNT疫苗給台灣，其中1000萬劑一月就能到貨，卻被衛福部拒絕；如果不是陳「哪壺不開提哪壺」，民眾也許也忘了，衛福部不願意讓東洋獨吃疫苗大餅，甚至寧可加價向雅各臣公司拿貨，是因為有位「吳委員」居中引薦，即便吳委員氣噗噗地告網友說沒收回扣，但卻始終沒有交代自己到底為什麼要插手。

不僅如此，李德維更指出，如果不是陳時中「哪壺不開提哪壺」，民眾可能不知道，為什麼台灣採購BNT疫苗需要透過上海復星，因為早在去年三月，大家還在街頭排隊買口罩，官員整天自吹自擂「超前部署」的時候，上海復星就已經砸下數千萬美元投資BNT疫苗，並且取得大中華區代理權；如果不是陳「哪壺不開提哪壺」，民眾也不知道，上海復星不只是投資BNT疫苗研發，甚至也入股了BNT原廠，這隻疫苗就是不折不扣，綠營口中「不如打食鹽水」的「中資疫苗」。

(中時新聞網)