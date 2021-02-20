今（20）日清晨5時許，新北市新店區北新路三段大坪林捷運站2號出口外發生當街砍人案件。據悉，一方行人在路口過馬路時，疑與闖紅燈的自小客車爆發衝突，2名男子遭利器砍傷，送往新店慈濟醫院救治，均無生命危險。

警方表示，今天清晨6名行人在北新路過馬路時。疑與2輛闖紅燈的自小客車駕駛發生衝突，一夥人持刀械下車攻擊行人，造成2名20多歲的男子背部、頭部受傷，送醫後均無大礙。

警方獲報後擴大追查行凶犯嫌，經調閱監視器畫面，目前已掌握車號，現正積極查緝犯嫌到案。

(中時 )