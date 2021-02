以色列以創新精神聞名全球,為了減少對石油的依賴,政府特別設立總理獎(The Samson-Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation),鼓勵國內外科學家投入替代能源開創性研究。中央研究院發布新聞表示,中央研究院廖俊智院長獲得2020年以色列總理獎,以表彰其研究有效結合基礎與應用層次,並且在生質能源領域獲得領先全球的重大突破。

第一時間接獲此消息,廖院長表示:「合成生物學可以擺脫既有減碳評估方法的侷限,大幅提升用生物體製造燃料及化學品的效率。此次獲獎,代表合成生物學潛力受到國際肯定。」

由廖院長帶領的研究團隊,近期成功創造出世界第一株「合成嗜甲醇菌」,此菌可利用由溫室氣體轉化成的甲醇,來生產人類生活所需的化學產品,例如,燃料、原料藥、抗癌藥、人造樹脂材料與生物可分解性塑膠材料等;亦可使甲醇取代醣類,成為生物工程的原料,避免佔用糧食資源。此研究成果具有深度減碳價值與工業發展潛力,也為碳循環開創更多可能,去(2020)年8月登上世界頂尖期刊《細胞》(Cell),被譽為「合成生物學的新標竿」。

廖院長專長為代謝系統改造、合成生物學、系統生物學及微生物合成燃料等前瞻科學研究,獲選為美國國家科學院院士、美國國家工程學院院士、美國發明家學院院士,且獲得多項國際獎項肯定,包括美國白宮再生能源創新獎、義大利ENI再生能源獎等。他研發的異丁醇生物合成技術已被應用在航空業的生質燃油製造;此外,他也設法轉化細菌裡的物質,以生物取代石油生產化學品,並發明「非氧化性醣解 」(Non-oxidative glycolysis)等技術,被譽為現代合成代謝生物學的先驅。(編輯梁惠明)

