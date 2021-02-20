NBA在20日公布最新一期官方MVP排行榜，儘管來到36歲，仍在本季打出耀眼表現的湖人「小皇帝」詹姆斯，繼續穩居官方MVP榜首，七六人中鋒恩比德也續排第2，無奈落選今年全明星賽先發的拓荒者後衛利拉德則從第8竄升第3。

詹姆斯本季目前場均25.9分、8.2籃板及7.9助攻，持續幫助湖人穩居西區第2，可是隨著「一眉哥」安東尼戴維斯至少還需缺席4周，詹皇勢必扛下更多進攻重擔，唯一需要擔心的還是他的三分火力，他在2月的三分命中率下滑到2成68。

相較於幫助七六人穩居東區龍頭的恩比德，利拉德表現更搶眼，畢竟拓荒者目前少了麥科倫與紐基奇，利拉德仍然幫助拓荒者穩坐西區第4，更驚人的是，本季打到最後5分鐘內，雙方分差不超過5分比賽，利拉德三分命中率高達5成88。

目前最新一期的官方年度MVP排行榜前10依序如下：詹姆斯、恩比德、利拉德、柯瑞(勇士)、約基奇(金塊)、米契爾(爵士)、阿提托康波(公鹿)、杜蘭特(籃網)、里歐納德(快艇)與哈登(籃網)，其中哈登是重新擠進這項排行榜的前10名位置。

(中時 )