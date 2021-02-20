台南天公廟人多到漫出來，信徒之間零距離，網看傻直呼扯。（圖／翻攝自台南爆料公社）

今天是大年初九，也就是天公的生日，依照民間傳統會選在此日在家或前往廟宇，祭拜天公、祈求一年順遂平安。一名台南網友昨天去拜天公時，發現大批人潮湧入，人與人之間幾乎是零距離，幾乎動彈不得，誇張的景象引發網友熱議。

一名網友昨晚在臉書社團《台南爆料公社》發文分享，去台灣首廟天壇拜拜，結果卻遇到大批信徒湧入參拜，讓他忍不住直呼「天公生漫出來了！」從原PO分享的照片中可見，整條路上擠滿了人，參拜的民眾前胸貼後背，幾乎動彈不得。

台南天公廟人多到漫出來，信徒之間零距離，網看傻直呼扯。（圖／翻攝自台南爆料公社）

誇張的人海也引發網友討論，「人超多的」、「看了決定還是洗洗睡了」、「有生之年去過一次，真的嚇到了」、「幸好中午就先去拜了」、「覺得今年比較少人，去年更多人」、「這人潮也太扯了」、「大家記得戴口罩啊！」

台南天公廟人多到漫出來，奉天宮也湧入人潮，車子卡住動彈不得。（圖／翻攝自信義區三兩事）

此外，也有網友在臉書社團「信義區三兩事」上分享，松山奉天宮湧入信徒，路上都是車子的畫面，「剛經過真的超多人」、「整個大塞車」、「午時最多人」、「想聞鞭炮的味道」、「往年這時侯都會去朝拜，今年因為疫情不敢去」。而嘉義朴子天公壇也PO照分享，天公生日當天爆棚了，大批民眾湧入現場參拜。

台南天公廟人多到漫出來，奉天宮也湧入人潮，車子卡住動彈不得。（圖／翻攝自信義區三兩事）

(中時新聞網)