綠鬣蜥雖已被列為入侵種，台灣已逐步展開移除作業，但竟有惡劣民眾以移除外來種為名號，殘忍濫殺綠鬣蜥；臉書上近來流傳幾張綠鬣蜥手腳被綁住，嘴裡被塞入鞭炮的照片，綠鬣蜥的頭部甚至被炸開，留下血跡斑斑的傷口，屍體被丟棄在路邊，殘忍畫面被民眾痛批「跟畜生沒什麼兩樣」。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，有不肖人士為了追捕綠鬣蜥，竟將抓到的綠鬣蜥五花大綁後，在嘴裡塞入鞭炮「活活炸死」；他PO出的照片中，只見田園中冒出濃煙，下一張圖即是「頭部炸開」的綠鬣蜥屍體倒在路邊，殘忍的畫面讓他直說「我愛綠鬣蜥，我是綠鬣蜥的飼主，真的看不下去一堆人仗著移除外來種的名號行虐殺綠鬣蜥為樂！」

有不肖人士為了追捕綠鬣蜥，竟將抓到的綠鬣蜥五花大綁後，在嘴裡塞入鞭炮「活活炸死」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該網友說，「同樣是外來種，待遇怎麼差這麼多？只是差在沒有法律保護就可以不尊重生命嗎？法律是道德最低底線，連一點道德都沒有，還在沾沾自喜在幫農夫移除外來種？如果法律沒有保護貓狗，你們是不是也會以獵殺他們為樂？」

許多網友則留言說，「虐殺的人變態，棄養的人可惡」、「移除外來種是必須的，但手段目前好像沒有辦法真的有效又人道的方式」、「處理問題與虐殺取樂是兩碼子事」、「應該檢討源頭才對，那些自以為善良亂野放的飼主，他們才是造成無聊人士虐殺的主因」、「抓到了，還拿鞭炮炸是什麼心態？變態嗎」。

(中時新聞網)