40歲女星張柏芝2011年和謝霆鋒結束5年婚姻，兩人育有兩子Lucas和Quintus，2018年單身的張柏芝閃電透過工作室發表聲明，承認產下第3胎兒子Marcus，但對孩子生父保密，不久Marcus的出生證明曝光，生父欄竟是空白。據港媒報導，張柏芝對此怒不可遏，投訴立案後，法院本月初向記者與兩間公司開出告票，全案下周一開庭。

張柏芝離婚後曾在IG暗示仍想當媽，且最好是女孩，2018年她秘密產下小兒子Marcus，對精主身分閉口不談，引來網友討論，當時網友點名多位可疑人選，包括英國工程師緋聞男友Leo、大陸隱形富豪孫東海、65歲新加坡富商，甚至連前夫謝霆鋒、前緋聞對象周星馳、台灣男星何孟懷，都榜上有名，但張柏芝都不願給出正解。

張柏芝小兒子身分始終成謎。（圖／翻攝自張柏芝微博）

眼見傳聞繼續延燒，謝霆鋒第一個跳出來澄清：「我亦只是Lucas及Quintus的爸爸！」否認是張柏芝第三個小孩的爸爸，周星馳的助理也駁斥，並指：「這是一種病態」。而不少人發現Marcus有棕色頭髮，質疑孩子的爸可能是外國人，但也有猜可能是隔代遺傳，「張柏芝媽媽就是混血兒，小孩也許像外婆，是隔代遺傳」。

張柏芝與和謝霆鋒所生的兩個兒子感情好。（圖／翻攝自張柏芝微博）

據《東網》報導，Marcus出生後，曾有媒體曝光Marcus的出生證明，但仍找不出生父身分，張柏芝為此向個人資料私隱專員公署提出投訴，案件交給東九龍總區重案組後，發現有人涉及盜取他人出生證明，上月法院開傳票要求一位47歲男子和兩間公司到案說明，質疑「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，另有一名40歲男子也收到傳票，涉及「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，22日該案將在觀塘裁判法院開庭。

(中時新聞網)