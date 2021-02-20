櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過外國發行人91APP, Inc.(6741)申請上櫃案，櫃檯買賣中心今年上櫃IPO家數目標為22家。

91APP, Inc.主要從事電商開店平台系統之開發及銷售，並提供電商運營加值服務，申請時資本額5億3590萬元(發行股數1億718萬股，每股面額為新臺幣5元)，2020年9月底歸屬於母公司業主淨值為7億6894萬3000元，董事長為何英圻，推薦證券商係元大證券及國泰證券。

91APP, Inc.於2019年度合併營業收入為6億6922萬2000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億305萬9000元，每股盈餘為0.95元；2020年前3季合併營業收入為5億9673萬9000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億1895萬6000元，每股盈餘為1.1元。

受到新冠肺炎疫情影響，櫃檯買賣心109年申請上櫃IPO家數未能達標，不過隨著疫苗研發有進展，櫃檯買賣中心今年上櫃IPO家數目標為22家，興櫃加上「戰略新板」今年家數目標為45家。

(時報資訊)