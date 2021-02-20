健和興(3003)自結1月稅前盈餘為7647萬元，月增60.4%，每股稅前盈餘為0.49元，由於去年上半年基期較低，健和興表示，今年上半年有機會比去年上半年好。

健和興以生產綠能電工、(電動)汽機車、家電端子及連接器產品為主，其中汽機車連接器部分，健和興致力將產品由端子走向汽車關鍵零件，針對電動車輛與充(換)電系統產業研發整體性新產品，目前產品包括應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、電動車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商。

受惠於電動車、工控及網通訂單強勁，健和興1月合併營收達3.87億元，較上月成長近5%，年成長逾70%，連續兩個月創下歷史單月新高，亦較去年同月營收飆升逾70%，營業淨利為8420萬元，較上月相當，較去年同月大幅躍升260.7%，稅前盈餘為7647萬元，較上月及去年同月飆升60.4%及62.6%，以目前實收資本額15.57億元計算，每股稅前盈餘為0.49元。

健和興表示，目前看起來，各項產品狀況都不錯，唯一變數是疫情，若疫情控制得宜，上半年業績會比去年上半年好，今年業績亦可望比去年好。

(時報資訊)