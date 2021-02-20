許多人投入健身，練重訓、增肌減脂，運動後總會上下晃動著搖搖杯，調出1杯高蛋白飲品，營養師提醒，並非每個人都適合「高蛋白飲食法」，如果腎臟功能欠佳，每天飲用1杯乳清高蛋白飲品，或少吃澱粉、只吃肉類，可能讓腎功能持續惡化。

36歲林先生健診報告幾乎滿江紅，身高175公分、體重84公斤、BMI指數27.4，達成人肥胖定義，且合併高血壓、腎功能不佳等慢性疾病，醫師建議他減重。為此，他參考網友貼文，執行「高蛋白飲食法」，大幅減少食物中的澱粉比例，不吃米飯、麵類，多吃肉類，認為補充蛋白質就可以增加肌肉量。

除了改變飲食習慣，林先生仍舊不運動，卻異想天開地仿效健身重訓人士每天1杯乳清蛋白粉泡製的飲品，認為這樣可以增肌減脂，沒想到，這卻讓他陷入洗腎風險。

北投健康管理醫院營養師潘富子指出，林先生罹患高血壓，且有輕度慢性腎功能障礙，腎絲球過濾率eGFR指數僅有60ml/min/1.73m2，遠低於正常數值100至120ml/min/1.73m2。

營養師指出，慢性腎臟疾病患者如果吃下攝取過多蛋白質，就會增加腎臟負擔，讓腎功能持續惡化，以林先生為例，如果每天喝乳清高蛋白飲品，攝取許多肉，腎功能勢必持續變差，甚至必須洗腎。

至於只吃肉、不吃澱粉，也可能引發健康疑慮，潘富子說，好的澱粉類食物含有醣類，經過消化、吸收，轉變成葡萄糖，這是人體細胞能量的主要來源，如果長期缺乏葡萄糖，將造成代謝紊亂，更無助於減重。

潘富子提醒，想要健康減重，增肌減脂，除了養成運動習慣之外，還應選對食物，最好在醫師及營養師評估及建議下，吃對食物，才能有效瘦身，並降低日後復胖機率。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)