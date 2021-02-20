衛福部長陳時中日前表示，台灣曾向德國BioNTech洽購500萬劑新冠肺炎疫苗，但「有人不希望台灣太高興」，最終因「外力介入」告吹；此話被外界解讀暗指大陸阻擋，國台辦隨後開記者會，怒批這是「無中生有」、「信口雌黃」。國民黨立委鄭正鈐直言，疫苗問題事關人命，卻被拿來當作兩岸開罵的題材，「難道這就是蔡英文希望展開的兩岸對話？」

鄭正鈐19日在臉書發表文章《口水亂噴，就是蔡英文希望的兩岸對話？》針對疫苗採購一事，國台辦說阻止台灣買疫苗是「無中生有」，陸委會反擊是陸方一再將疫苗取得的問題進行政治操作，行政院長蘇貞昌則說，疫苗採購我們受到的都是一些政治口水困擾。鄭痛批，蘇可能忘記了，當陳時中拋出BNT疫苗受到「中國介入」破局時，行政院隨後就跟著加碼說「中國的打壓並無益於改善兩岸關係」。

鄭正鈐直言，諷刺的是，當兩岸開嗆、口水亂噴的時候，陳時中又跳出來說「大家不要對號入座，有苦難言是我的事」。疫苗問題事關人命，卻被拿來當作兩岸開罵的題材，難道這就是蔡英文希望展開的兩岸對話？如果台灣的代理商抗議，大陸就說是「台灣介入打壓」，台灣要不要反擊大陸不懂商業規則、胡亂栽贓？還是摸摸鼻子就算了？

面對疫苗採購爭議，鄭正鈐表示，台灣以貿易立國，應該非常熟悉國際商務規範，都知道代理權是怎麼一回事；講白了，BNT透過路透社發表的聲明，只是打臉陳時中「疫苗被打壓」的說法，而且再次清楚說明，沒有不賣疫苗給台灣，只是BNT已和上海復星公司簽署協議，獨家代理大中華地區的經銷。

(中時新聞網)