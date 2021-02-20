中共中央機關報《人民日報》旗下人民網20日在「人民熱評」欄目指出，大陸國家衛健委18日公開答覆全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》刊發後，因涉及東北發展問題、國家人口政策兩大熱點，迅速引發輿論關注。但仔細研讀答覆全文，對比輿論解讀，不難發現，一些輿論對相關政策解讀有偏差：一個仍在調研討論的議題被言之鑿鑿，當作靴子落地、板上釘釘的公共政策加以引申，殊為不妥。

大陸國家衛健委在答覆中表示：「我委認為，東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出台的檔；評估政策變動的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。」

原文中「可以立足本地實際進行探索」之後是逗號而不是句號。「探索」的內容是指「組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件；評估政策變動的社會風險等等」，而不是所謂「東北地區率先全面放開生育限制」。

特別需要指出的是，原文中提到「在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案」。這更足以說明，「東北地區率先全面放開生育限制」只是一個連試點方案都尚未出台的事情。

文章指，曾幾何時，希望政府部門學會在「鏡頭」前開展工作是輿論和公眾的期待。國家衛健委公開回應人大代表建議，這種做法值得稱讚，也是推進政務公開的直接體現。只有營造一個理性客觀的輿論生態，保證政策不被斷章取義、不被曲解引申，才是對公眾負責，也才能讓政府部門的「開門行政」取得預期效果。這需要社會各方共同努力，也符合社會各界共同利益。

文章強調，值得關注的是，國家衛健委的這條公開回復刊發之後，有媒體對這一問題進行了深入採訪和權威解讀，不僅幫助受眾全面準確地看待問題，也能從一個側面推動對類似公共議題的討論和思考。「這才是我們想看到的」。

(中時 )