就在金塊中鋒約基奇如願入選今年全明星賽西區先發同時，金塊總教練麥克馬龍隨即爆出當年秘辛，回顧2016-17年球季，約基奇跟紐基奇組成雙塔效果欠佳，約基奇只好跟馬龍哭訴想打替補，換來的是，金塊馬上把紐基奇交易到了拓荒者。

畢竟當時約基奇已經逐漸展現全明星等級身手，卻跟紐基奇同時上場就是卡卡的，也讓約基奇打得很不開心，只好找上自家教頭哭訴想打替補，換句話說，約基奇擺明就是希望馬龍趕緊送走或冷凍紐基奇，好讓約基奇可以穩固先發地位。

沒想到金塊在2017年2月，馬上滿足了約基奇的想法，突然就把紐基奇交易到拓荒者，也讓約基奇打來越來越舒服，就算曾經身材過胖，仍然無損他的先發地位與價值，來到本季約基奇更交出場均27.4分、11.1籃板及8.6助攻的全能數據。

只是為了保住自己在球隊的地位，約基奇採取這種跟教頭苦訴，且喊想要改打替補的做法，心機未免也太重了點，金塊也為了他「配合」演出，馬上就把約基奇的「眼中釘」紐基奇送走，起碼光從結果來看，金塊當年的做法或許也算正確。

(中時 )