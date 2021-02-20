【愛傳媒特約記者吳思賢報導】蔡英文總統因應新的國際情勢，啟動國安人事改組。在此同時，另外一場由民間監督團體發動，而且可能影響「國安」的改革，也正在醞釀當中。

台灣實施立法委員普選以後，陸續出現立委評鑑機制，由於許多機制都採取量化測量，把立委的口頭與書面質詢以及立法提案的數量都列入評鑑的計算標準，結果很多立委為了衝高數量，紛紛透過助理衝刺書面質詢與提案的數量，甚至出現公然抄襲的情況，很多立委透過助理隨便抄一段新聞再加上簡單的開場以及結尾，就當成一篇書面質詢稿，甚至還有人直接抄襲別的立委辦公室發出的書面質詢稿或是法案草案，結果從數量上來看好像是優質的立委，也經常因為數量多而被評鑑為表現良好，但其實根本就是只會抄襲的投機政客。

先前偶爾會爆發學者或學生論文抄襲的新聞事件，其實立委書面質詢或立法提案的抄襲情況非常嚴重，一旦全面檢驗，衝擊之大，可能會「動搖國本」，這也是另類的國安問題。

由知名基金會推出的國會監督機制正在研發可以快速進行文字比對的App，要查出立委辦公室書面質詢或是提案的抄襲情況。至於會先公告之後再落實監督，還是會監督了再公布結果，目前還在研議當中。立委諸公們如果擔心抄襲陋習被發現，恐怕現在開始就要認真問政，不要再透過國會助理東抄西抄了。

(中時新聞網)