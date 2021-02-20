駐紐約辦事處今天證實一名人員感染2019冠狀病毒疾病，為兩個多月來第2起確定病例。辦事處表示已依專家意見加強辦公區域消毒，分組輪流到班與領務服務暫不受影響。

據了解，駐紐約辦事處領務組一名雇員本週確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），同組人員未居家隔離，仍持續進辦公室作業。辦事處過去幾天未主動公布人員染疫訊息。

駐紐約辦事處回應媒體詢問表示，美東時間16日傍晚獲悉一名人員確診2019冠狀病毒疾病，隨即依衛生福利部疾病管制署與美國疾病管制暨預防中心（CDC）相關規範進行疫調。

駐紐約辦事處表示，確診者最近一次進辦公室上班為2月10日，之後沒有到班，依照台灣與美國防檢疫規範，內部人員及近期曾到辦事處洽公或申辦領務服務的民眾都不是密切接觸者，無須隔離及檢測。

駐紐約辦事處說，已依中央流行疫情指揮中心專家意見，加強相關辦公區域消毒，並向外交部陳報處理經過。

這是駐紐約辦事處兩個多月來第2起人員染疫事件。

去年11月26日，駐紐約辦事處一名人員確診2019冠狀病毒疾病，辦事處隨即依緊急應變計畫啟動疫調、通知與確診者有接觸史的人員快篩檢測、安排領務預約服務民眾改期、辦公室消毒等。近兩個多月，內部人員維持分組輪流到班模式。

至於這次為何不主動揭露人員染疫訊息，駐紐約辦事處解釋，最新病例不影響辦事處目前實施的分組輪流到班及領務為民服務，因此未對外公告。

(中央社)