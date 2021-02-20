【愛傳媒黃珊珊專欄】台灣是族群多元的國家，台北是價值共融的城市，彼此雖然有不同的過去，但卻擁有共同的現在和未來。眷村文化也是共融城市的一部分。

四四南村是台北市的第一個眷村，雖然位在市區內的精華地段，百貨公司和高樓大廈林立，但這裡卻紀錄著曾經存在的歷史與溫度。

《回家說故事—四四南村口述歷史影像計畫》，有從事文史工作的老師和四四南村的第三代，為我們講述眷村的演變和歷史故事，以及他們生活在這村子的記憶，尤其是他們決定回到村子辦理婚宴這事，更能讓我們看到眷村的歷史痕跡，以及感受延續傳承的生命力。

最後謝謝好丘以及信義區公所的協助，一起為保留台北市的人文結晶盡一分力，也希望藉由這次眷村回家的活動，邀請更多市民朋友一起來了解台灣特有的眷村文化。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)