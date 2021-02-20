台東太麻里鄉一間民宿昨日（19日）上午突然闖入兇猛的比特犬，比特犬進入屋內後，直接瘋狂亂咬屋主飼養的退役搜救犬「貝斯」，造成貝斯的背部大面積的皮膚撕裂傷，鮮紅的傷口讓人不忍目睹，民宿主人見狀立刻趕走比特犬，並緊急帶狗至醫院救治，目前傷口仍遭細菌感染，需長時間觀察治療。

比特犬闖入民宿屋內後，直接瘋狂亂咬屋主飼養的退役搜救犬「貝斯」，造成貝斯的背部大面積的皮膚撕裂傷。（圖／翻攝自戴永明臉書）

比特犬闖入民宿屋內後，直接瘋狂亂咬屋主飼養的退役搜救犬「貝斯」，造成貝斯的背部大面積的皮膚撕裂傷。（圖／翻攝自戴永明臉書）

台東縣太麻里鄉《雜貨店兒子民宿》昨遭到2隻比特犬突然闖入，咬傷屋內的退役搜救犬「貝斯」，身為海軍陸戰隊退役的民宿主人戴永明急忙上前將比特犬拖出門外；戴永明說，「狗不長眼不怪牠，但主人不注意就必須要付出代價了，嚴重譴責養惡犬而無能耐照應的主人。」

根據蘋果新聞網，已退役的貝斯過去曾在高雄氣爆、南澳中國團遊覽車翻覆等國家重大意外中，進行搜救任務，從國家搜救犬隊退役後，就由戴永明所領養照顧，轉變成民宿遊客們喜愛的寵物。目前遭咬傷的貝斯已由戴永明帶回家中，戴說因尚不知咬傷貝斯的比特犬帶有哪種細菌，牠背部傷口處仍處發炎階段，須長時間觀察治療。

已退役的貝斯過去曾在高雄氣爆、南澳中國團遊覽車翻覆等國家重大意外中，進行搜救任務，從國家搜救犬隊退役後，就由戴永明所領養照顧，轉變成民宿遊客們喜愛的寵物。（圖／翻攝自戴永明臉書）

戴永明表示，因為他從海軍陸戰隊退役曾受過訓練，當下看見2隻惡犬便將其拖出屋，但換作一般民眾，恐怕會膽怯到不知所措，可能會傷及更多住宿的民眾，「台灣飼主選擇飼養這類部分國家都不允許飼養的危險犬種，卻不加以管束，實在不應該，該負起應有責任。」

(中時新聞網)