救護人員到場，警消協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員陳怡陵，日前上午11時許接獲民眾報案，同安厝排水溝旁的田地有人摔車。員警趕赴現場，目視所及之處皆未發現，突然細聽似乎有人在發出微弱哀號，立即搜尋周遭堤防、田地及灌溉溝渠。

警方沿線搜索後，終於在靠近同安西巷堤防邊坡田埂處，發現1台重機車橫倒在田地內，1名男子趴在田地上，面部朝下，左腿遭機車壓住動彈不得；員警趕忙上前將機車扶起，但是男子左腿已脫臼，無法移動。救護人員到場，警消協助抬上擔架，並聯繫家屬陪同至台中榮總就醫。

警方指出，50歲的胡姓男子發出微弱的聲音「救…我」。原來是他騎車不慎，才摔到2米深的田裡去。所幸耳尖的賈員聽到，立馬四處搜尋，陳員循著聲音邊聽邊找，眼尖看到一處田埂怪怪的，進而發現了胡男。

警方表示，因近日白天太陽烈焰，曬得田土火燙燙的，員警小心翼翼地先將胡男面部扶正後，以衛生紙盒暫時墊置於下方，以免遭到燙傷或窒息。胡男獲救時，鬆了一口氣，向員警說，好在警察有發現我，否則我真的完全動不了，整個頭陷在田裏面，想喊也喊不大聲，真是神明有保佑。

春社所長曾一峯指出，轄內有許多田野鄉間小路，白天騎車要專心，夜晚光線不足更要注意行車安全；提醒民眾勿酒後駕車、闖紅燈或嚴重超速，珍惜生命，才能快快樂樂出門、平平安安回家。

(中時 )