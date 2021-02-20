美股消息面：

1.市場看好美國國會將通過1.9兆美元大型紓困案，在風險偏好增強下，被視為避險資產的美元走軟。本周美元指數收跌約0.2%，歐元大致持平，日圓本周跌逾0.5%。英鎊兌美元本周大漲逾1.1%，創下12月中旬以來最大單周漲幅。周五比特幣進一步勁揚6.6%，報54,961.67美元，市值達到1兆美元。以太幣續漲0.7%，報1,953.28美元。

2.德州能源業將陸續復工，周五國際油價連跌第二天，紐約期油收跌1.28美元或2.1%，為每桶59.24美元，本周收跌0.7%。倫敦布蘭特期油收跌1.02美元或1.6%，為每桶62.91美元，本周收漲0.5%。

3.投資人對黃金價格的前景看法保守，使金價一度跌至7個月新低，但美元走軟為金價帶來支撐。周五紐約4月期金收漲2.4美元或0.1%，為每盎司1777.40美元，盤中最低跌至1759美元，創下去年6月來新低，本周金價收跌2.5%。受惠於工業需求，3月期銅大漲17美分或4.4%，為每磅4.074美元，本周累計大漲7.6%。

4.IHS Markit美國2月製造業採購經理人指數（PMI）初值為58.5，低於1月終值59.2，但符合市場預期。服務業PMI初值為58.9，高於1月終值58.3。綜合PMI指數初值為58.8，略高於1月終值58.7。

(時報資訊)