大陸官媒新華社旗下「半月談」微信公眾號20日表示，大陸國家衛健委日前答覆人大代表關於《東北地區人口減少，全面放開生育政策限制的建議》迅速引發熱議。一方面是大陸加速進入老齡化社會，一方面是大陸進入實現民族復興的關鍵階段。高品質發展離不開高品質的人口資源，要解決現實矛盾，需要積極地探索與試驗，更需要全面、包容的生育政策引導與支撐。

文章稱，大陸2025年60歲及以上老年人口將突破3億。中共建政之初的「嬰兒潮」一代進入退休階段，勞動力供給減少幅度將進一步擴大。

「十三五」放開「全面二孩」政策以來，曾短暫出現生育高峰，但新增人口數量呈「先高後低」之勢，到2019年的人口自然增長率已經降至千分之3.34，低於「全面二孩」政策啟動前的2015年。

「放開了」仍然「不願生」，表明政策限制只是「生育堵點」之一，擔心「生得起、養不起、教不好」等經濟社會因素才是影響生育的更大「堵點」。

文章建議，首先要降低生育、養育、教育成本。從產檢、生產到奶粉、月嫂，這些都是不小的開支。3歲之前兒童的照護，也是讓很多年輕父母頭疼的現實問題。一些地區的教育資源矛盾甚至在幼稚園時就已顯現，小學和中學表現得更加突出，學區房的價格成為不少家庭的重擔。

其次要建立更有利於生育的職場環境。在不少地方，生育成為職場女性的「減分項」，成為她們就業、發展、提升的障礙。而丈夫儘管按規定有陪產假卻「落地難」，往往成為「紙面上的福利」。

因此，當前優化生育政策的重點，並不僅僅是試驗放開政策限制，更要在公共服務方面補短板、強弱項、提品質。推進配套的「一攬子」公共服務體系建設，降低養育孩子的家庭成本，形成育兒友好型的社會環境，提高家庭生育意願和養育子女的能力。

文章強調，只有切實著眼群眾期待，踐行以人民為中心的發展思想，逐項消除制約生育的「堵點」，化解群眾的「生育焦慮」，才能從根本上解決人口問題帶來的挑戰。

(中時 )