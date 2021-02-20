氣質女星侯佩岑長相甜美、舉手投足優雅端莊，在鎂光燈下總是盛裝打扮，女神味十足。近日她和媽媽林月雲、丈夫黃伯俊參加大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，難得在鏡頭前曝光居家穿著，賢慧的幫老公準備早餐，引起網友熱議。

節目中，侯佩岑先在前導片中介紹自己的丈夫是個木訥、面無表情、蠻尷尬的人，接著展開夫妻倆的日常生活，情境是早晨，老公已經衣冠楚楚坐在電腦前開晨會，反觀侯佩岑脂粉未施、佩戴金框眼鏡，穿著粉紅色的成套睡衣褲，在廚房中忙著替老公打點早餐，煮到一半又用手勢輕問丈夫要烤麵包還是炒蛋，並繼續追問吐司要不要加蜂蜜，心不在焉的黃伯俊有些不耐煩，但沒有發飆，小聲的回：「你幫我決定」，想不到侯佩岑又突然衝過來問：「雞蛋要荷包蛋還是炒蛋？」相當注重細節，因為丈夫是個點很多的人，侯佩岑表示如果做的不合要求，他就不會吃，所以必須反覆確認。

侯佩岑穿著睡衣在廚房煮早餐。（圖／芒果TV）

侯佩岑穿著睡衣在廚房煮早餐。（圖／芒果TV）

網友看到侯佩岑居家的一面，掀起一陣熱烈討論，「打理家務，女神都成婆」、「侯佩岑真的在家這麼穿的嗎？」、「很多藝人不化妝真的認不出是誰」、「差點認不出來是侯佩岑」，但也有粉絲幫說話，「煮菜是要穿澎澎裙穿高跟鞋是嗎？」、「很正阿，哪裡認不出來」、「還是很美」、「明明就差異不大呀，能這樣不容易了」、「有差嗎」。

(中時新聞網)